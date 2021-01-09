Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama! Yasaklar ne zaman bitiyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Koronavirüsü sebebiyle yaklaşık olarak bir aydır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra kafe, lokanta ve bar gibi işletmelerin de çalışma saatlerine kısıtlama getirilmişti.

Kafe ve restoranlar sadece paket servis şeklinde hizmet verirken, barlar ise tamamen kapatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son açıklamada, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

Yasakların ne zaman iptal edileceği henüz açıklanmadı. Corona virüsü sebebiyle alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısından sonra açıklanıyor. Bu hafta yapılmayan kabine toplantısının önümüzde hafta içinde yapılması bekleniyor.