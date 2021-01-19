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Gündem Sokağa çıkma yasağı saatleri mi değişecek?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı saatleri mi değişecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere devam ediyor. Hafta içi saat 21.00'den sabah 05.00'e, hafta sonu Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar süren sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:39:00 -
Sokağa çıkma yasağı saatleri mi değişecek?

Vaka sayılarının gittikçe düşmesiyle beraber gündeme normalleşmeye geçilmesi sık sık gelmeye başladı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişebileceği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Aşı çalışmaları son hızla çalışmalar devam ederken 2. aşamaya geçildi. Uzmanlar, kısıtlamaların kalkarak normal hayata geçişin tarihi olarak 15 Mart’ı işaret ediyor.

Sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında da hafta içi yasağı akşam 23:00’da başlaması, hafta sonu yasağı ise yalnızca gündüz olması söyleniyor. Fakat şuana kadar yasaklar ve kısıtlamalar hakkında resmi kurumlarca bir açıklama yapılmadı.

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