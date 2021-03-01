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Gündem Sokağa çıkma yasağı saati uzatıldı mı?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı saati uzatıldı mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasında bugün için istisnai bir karar aldı. Peki, Sokağa çıkma yasağı saati uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:50:00 -
Sokağa çıkma yasağı saati uzatıldı mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bugün vergi borcu yapılandırmasının son günü olmasından dolayı son dakika kararı geldi. Sokağa çıkma yasağı bugün için uzatıldı. Peki, saat kaça kadar?

Sokağa çıkma yasağı saati uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacaktır.

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