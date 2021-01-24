Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saatleri | 22 Ocak Cuma günü 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 81 ilde vatandaşlar sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri | 25 Ocak Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı?
Bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde haftalardır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar Cuma akşamı başlayan yasağın ne zaman saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
22 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 56 saatin sonunda 25 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.
25 Ocak Pazartesi akşamı 21.00’de ise yine sokağa çıkma yasağı başlayacak ve 26 Ocak Salı 05.00’te bitecek.
Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği henüz belli değil. Konu hakkında kabine toplantısında bir karar çıkması bekleniyor.