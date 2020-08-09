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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması olur mu son durum |Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde nisan ayı itibariyle 31 ilde hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. Son olarak LGS ve YKS sınavlarının olduğu günlerde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar artan vaka sayıları sebebiyle yeniden sokağa çıkma yasaklarının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 22:12:00 -
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep oluyor. Ülkemizde son günlerde vakalarda bir artış gözleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sebeple sık sık vatandaşlara maske mesafe hijyen kurallarına uymaları yönünde çağrı yapıyor. Özellikle kurban bayramı tatili sebebiyle milyonlarca kişi tatil bölgelerine akın etti. Vakalardaki artış sebebiyle vatandaşlar yeniden sokağa çıkma yasaklarının gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan ciddi tedbirler 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde gevşetildi. Yeni normalleşme adımları atılırken vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maskelerin doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca önce tedbir sonra tevekkül diyerek vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Milyonlarca kişi yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu şu anda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir gündemlerinin bulunmadığını dile getirdi.

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