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Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar 31 Aralık Perşembe akşamı başlayan yasağın ne zaman saat kaçta noktalanacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı biteceği saat?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:05:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Koronavirüs salgınında sosyal mesafeyi korumak, bulaş zincirini kırmak için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşı sebebiyle uygulanan 80 saatlik kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de başladı. Milyonlarca kişi yasağın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. 4 Ocak Pazartesi saat 21.00’de ise sekiz saatlik hafta içi kısıtlaması başlayacak.

Haf içi akşamları 21.00’de başlayan yasak ertesi gün 05.00’te sona eriyor.

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