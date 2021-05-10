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Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar geride kalan 10 günün ardından tam kapanmanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:02:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan itibariyle tam kapanma başladı. Vatandalar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, tam kapanma ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

26 Nisan 2021’de yapılan kabine toplantısında artan vakalar ve vefatlar sebebiyle tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe akşam saat 19.00’da başladı. 10 gündür temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayanlar tam kapanmanın ne zaman hangi gün biteceğini araştırmaya başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada kapanmanın ardından kontrollü normalleşmenin yaşanacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yaptığı açıklamada kabine toplantısında normalleşme takviminin belirleneceğini ifade etti. Bu sebeple 17 Mayıs’ta hangi alanlarda normalleşme yaşanacağı şimdilik bilinmiyor. Kabine toplantısında atılacak adımlar netlik kazanacak.

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