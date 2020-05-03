  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma yasağı kitap okuyanların sayısını artırdı

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kitap okuyanların sayısını artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:57:41 -
Sokağa çıkma yasağı kitap okuyanların sayısını artırdı

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kitap okuyanların sayısını artırdı. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamadığını anlatan 73 yaşındaki Ahmet Hızarcı, bu güne kadar okuyamadığı kitapları okuma fırsatı bulduğunu söyledi.


Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pek Çok sayıda insan balkonlarda ve evlerinin bahçelerinde vakit geçirirken, bol bol kitap okuma zamanı buldu. Evde değişik elişleri yaptığını anlatan Ahmet Hızarcı, “ Sokağa çıkma kısıtlaması bize kitap okuma fırsatı verdi. Bu güne kadar epeyce kitap okudum. Herkese tavsiye ederim” dedi. Evinin bahçesinde kitap okuyan Öğretmen Cengiz Könen de, öğrencilerine yardımcı olurken, arta kalan zamanlarda kitap okuduğunu söyledi. Könen, öğrencilerine de bol bol kitap okumalarını tavsiye ettiğini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı