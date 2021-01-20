  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle alınana sıkı tedbir kararları rakamlara olumlu anlamda yansıdı. Günlük vaka sayıları 30 bin seviyesinden 7 bine kadar düştü. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kademeli olarak kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma saatleri değişiyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı iptal mi? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:09:00 -
Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Dünya genelinde koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Ülkemizde ise şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bini geçti. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle ülkemizde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üstü aşılanmaya başladı.

20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınana kısıtlama kararları ise vaka sayılarına olumlu anlamda yansıdı. Peki, sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?

Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada vakalar azaldıkça yasakların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

20 Ocak Çarşamba akşamı 17.00 gibi Bilim Kurulu toplanacak. Bilim Kurulu toplantısında yeni tavsiye kararları alınması bekleniyor. Söz konusu tavsiyelerin arasında sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi, uzun süredir yalnızca paket servis veren işletmelerin HES koduyla müşteri almaya başlaması gibi konuların yer aldığı gelen haberler arasında.

Kulislerde hafta içi sokağa çıkma yasağının 23.00-05.00 saatleri arasında; hafta sonu ise 17.00-05.00 saatleri arasında olabileceği konuşuluyor.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?
Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

Eğitim

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber
Gündem

Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan ..
Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi
Gündem

Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi

Muharrem Sarıkaya ile kalem salladıkları Habertürk'ün köşesi üzerinden tartışan Fatih Altaylı, verilen tüm cevaplara rağmen Sağlık Bakanlığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay