Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Dünya genelinde koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Ülkemizde ise şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bini geçti. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle ülkemizde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üstü aşılanmaya başladı.

20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınana kısıtlama kararları ise vaka sayılarına olumlu anlamda yansıdı. Peki, sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?

Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada vakalar azaldıkça yasakların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

20 Ocak Çarşamba akşamı 17.00 gibi Bilim Kurulu toplanacak. Bilim Kurulu toplantısında yeni tavsiye kararları alınması bekleniyor. Söz konusu tavsiyelerin arasında sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi, uzun süredir yalnızca paket servis veren işletmelerin HES koduyla müşteri almaya başlaması gibi konuların yer aldığı gelen haberler arasında.

Kulislerde hafta içi sokağa çıkma yasağının 23.00-05.00 saatleri arasında; hafta sonu ise 17.00-05.00 saatleri arasında olabileceği konuşuluyor.