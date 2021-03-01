1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren Türkiye'de yerinde karar dönemi uygulanacak. Kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de düşük riskli illerde kısıtlamalar azaltılacak, yüksek riskli illerde ise kısıtlamalara devam edilecek.

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Saat 15.55'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden son dakika kararlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.55'te başladı. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği toplantıda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.

Beştepe’de yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Risk durumunun düşük olduğu illerde yeni kararlar bekleniyor.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.