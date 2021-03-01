  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? sorusu son dakika merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme adımları adına alınan kararlar belli olacak. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkan iller belli oldu mu? Hangi illerde yasaklar kalktı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:39:00 -
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren Türkiye'de yerinde karar dönemi uygulanacak. Kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de düşük riskli illerde kısıtlamalar azaltılacak, yüksek riskli illerde ise kısıtlamalara devam edilecek.

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Saat 15.55'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden son dakika kararlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.55'te başladı. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği toplantıda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.

Beştepe’de yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Risk durumunun düşük olduğu illerde yeni kararlar bekleniyor.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Ekonomi

Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler

Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım
Siyaset

AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım

28 Şubat sürecindeki başörtüsü zulmü başta olmak üzere o dönem mütedeyyin kesimin yaşadığı zorlukları Akit’e anlatan AK Parti Kahramanmaraş ..
Putin aradı, Paşinyan geri adım attı
Dünya

Putin aradı, Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, İskender füzesinin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay