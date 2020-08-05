Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ayında sıkı tedbirler alındı. Vakaların azalmasıyla 11 Mayıs ve 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı. Haftalarca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da ara verildi. Ancak kurban bayramında yaşanan manzaralar bir kez daha “Acaba sokağa çıkma yasağı gelir mi?” sorusunun akıllara getirdi.

Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? | Sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlayacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden gündeme alındığıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımları atıldığı dönemde vakalar artar, vatandaş kurallara uymazsa daha sıkı tedbirlerin uygulayacağını söylemişti. Bilim Kurulu toplantısından bir takım önerilerin çıkması bu kararlarında da Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.