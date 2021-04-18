Sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Türkiye’de salgın sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları sürüyor. Milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma yasağı bayramda bitecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan Salı günü yaptığı açıklamada kısmi kapanmanın iki haftalık süreçte devam edeceğini şayet vakalar aynı şekilde devam ederse ramazan sonuna kadar uzatılacağını ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlaması ise ramazan ayı boyunca devam edecek.