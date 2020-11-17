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Gündem Sokağa çıkma yasağı 20.00 ile 10:00 arasında mı olacak? Sokağa çıkma yasağı gece mi olacak?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı 20.00 ile 10:00 arasında mı olacak? Sokağa çıkma yasağı gece mi olacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbiri kararları açıklandı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağının olacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı 20.00 ile 10:00 arasında mı olacak? Sokağa çıkma yasağı gece mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:45:00 -
Sokağa çıkma yasağı 20.00 ile 10:00 arasında mı olacak? Sokağa çıkma yasağı gece mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Milyonlar koronavirüs ile ilgili alınan yeni yasaklar yeni önlemler yeni tedbirleri merak ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, 20 yaş altı kısıtlamalar, alışveriş merkezi, market restoran, berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde düzenlemeler yapıldı. Ayrıca okulların durumu da belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri!

Sokağa çıkma yasağı gece mi olacak?

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

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