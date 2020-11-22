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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:06:10 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı

İSTANBUL (AA) - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında dün akşam 20.00 ile 10.00 saatleri arasında Türkiye genelinde uygulanan çıkma kısıtlamasının ilk günü sona erdi.

Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arterlerle meydan ve sokaklarda kısıtlamanın tamamlanmasıyla vatandaşlar tekrar dışarı çıktı.

Pazar günü olması nedeniyle trafikte sakinliğin yaşandığı kentte işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Fırın ve pastanelere giderek ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar sokaklarda hareketlilik oluşturdu.

Otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma duraklarında yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Kentin ana meydanlarından Taksim, Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü, Üsküdar ve Kadıköy'de de hareketliliğin az olduğu görüldü.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil trafik uygulamasına göre saat 11.00 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü.

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