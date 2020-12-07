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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:35:22 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibarıyla sona ermesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş günü olmasının etkisiyle sabah saatlerinde kentin iki yakasında da trafikte artış görüldü.

Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluşurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında trafik sıkışıklığı gözlendi.

Toplu taşıma araçlarında zaman zaman yoğunluk meydana gelirken yolcuların maske kuralına uyduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, saat 08.20'de yüzde 42, 09.00'da yüzde 44 olurken saat 10.30'da yüzde 44 seviyesinde bulunuyor.



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