  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekibi Amasya'yı köpüklü suyla yıkıyor
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekibi Amasya'yı köpüklü suyla yıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:36:05 -
Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekibi Amasya'yı köpüklü suyla yıkıyor

AMASYA (AA) - Amasya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi özel solüsyonla dezenfekte ediliyor.

İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik çalışmaları için sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini söyledi.

İki ayrı ekip ve toplam 30 kişiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Kesler, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız boş. Gündüz vakti yıkayamıyoruz, kalabalık oluyor, dükkanlarımız açık oluyor, marketlerimiz açık oluyor. Şimdi sokaklarımız da bomboş, bu fırsattan istifade program dahilinde tüm cadde ve sokaklarımız yıkanıyor, yıkanmaya da devam edecek. Bunun akabinde dezenfekte de yapıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek, kalabalık olan ortamları, bankamatiklerin tamamını, çocuk bahçelerinin tamamını, camilerimizi, cemevlerimizi, okullarımızı, kamusal alanların tamamını dezenfekte ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Ermenistan'ın
Dünya

Ermenistan'ın "işkence" yalanı elinde patladı! Görüntülerdeki adam bakın kim çıktı

Ermenistan'ın, "Azerbaycanlılar, yaşlı Ermeni adama işkence ediyor" diyerek kara propaganda yapmaya çalıştığı adamın, Hocalı'da onlarca sivi..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay