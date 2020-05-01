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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler denetlendi

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Ankara'da polis ekipleri, saat 14.00'e kadar faaliyet göstermesi gereken market ve manavları denetledi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:38:12 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler denetlendi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 14.00'e kadar açık kalabilecek market ve manavlarda yasağa uyulup uyulmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından polis ekipleri, genelge kapsamında saat 14.00'e kadar faaliyet göstermesi gereken market ve manavları denetledi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılay'daki bazı marketlere giderek, dükkan sahiplerine saat 14.00'te faaliyetlere son verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ekipler, denetim sırasında hem müşterilere hem de market çalışanlarına sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı konularında uyarıda bulundu.

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