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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir genç kız ile iki kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ceza kesildi.

2020-04-19 18:28:40 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir genç kız ile iki kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ceza kesildi.



İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması güvenlik güçlerince sıkıca takip edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Kayısı Araştırma Müdürlüğü arka kısmındaki bir siteden dışarı çıkan bir genç kız ve iki kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle polisler tarafından ceza tutanağı düzenlendi.

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