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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 208 kişiye cezai işlem

Kahramanmaraş’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 8 kişiye 3 bin 150’şer, 200 kişiye ise 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

2020-04-19 21:13:12 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 208 kişiye cezai işlem

Kahramanmaraş’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 8 kişiye 3 bin 150’şer, 200 kişiye ise 392’şer lira cezai işlem uygulandı.


Kahramanmaraş’ta korona virüs önlemleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte çalışmam yaptı.


Ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları çalışmalarda 200 kişiye 392’şer lira ceza uygularken, 8 kişiye de 3 bin 150’şer lira cezai işlem uyguladı.

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