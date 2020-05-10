  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da sokak ve caddeler sessizliğe büründü

Sessizliğin yaşandığı kent genelinde 65 yaş ve üstü ise saat 11.00'den sonra sokağa çıkmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:11:40 -
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da sokak ve caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler ise istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Kent genelinde saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstünün sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı