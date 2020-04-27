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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5’teki hareketlilik havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.

2020-04-27 10:06:15 -
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5’teki hareketlilik havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusu sonrası İstanbul’un da aralarında olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul Küçükçekmece E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 13 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise havadan görüntülendi.

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