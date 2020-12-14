Sokağa çıkma kısıtlaması sonra erdi
Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.