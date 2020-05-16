  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:01:21 -
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.


İçişleri Bakanlığı’nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak’ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı