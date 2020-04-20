  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti korkulan yaşanmadı

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanmaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesiyle birlikte az sayıda vatandaş araçları ile birlikte benzin istasyonuna gelerek araçlarının deposunu doldurdu.

2020-04-20 01:09:40 -
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti korkulan yaşanmadı

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanmaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesiyle birlikte az sayıda vatandaş araçları ile birlikte benzin istasyonuna gelerek araçlarının deposunu doldurdu.


Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca ilen edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir’de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Araçları ile birlikte sokaklara çıkan vatandaşların bir kısmının ilk uğrak noktası benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen vatandaşlar, araçlarının depolarını doldururken bazı vatandaşlar ise benzin istasyonunun içerisinde bulunan marketten alışveriş yaptı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından oluşan yoğunluk bu kez yaşanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı