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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar boş kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.

2020-04-23 02:23:09 -
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar boş kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde yollar boş kalınca köpeklerin sokak ortasında havladıkları görüldü.


Cadde ve sokaklarda sık sık devriye gezen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

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