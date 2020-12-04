Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Pazartesi günü saat 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21:00 itibari ile başladı. 56 saat devam edecek kısıtlama süresince; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını sağlamak amacı ile bazı işyerleri yasaktan muaf tutulacak.

Market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri; market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10:00-17:00 arası hizmet verebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Lokanta ve restoranlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Şehiriçi toplu taşıma çalışacak / Şehirlerarası seyahat şartları

Hafta içi uygulanan ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması da uygulanmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla genelgede belirtilen mazerete sahip olmayan kişilerin şehirler arası seyahatleri; toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) ile olacaktır. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu haller var ise özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak.

Şehirler arası seyahatten muaf olanlar

İşi ile ilgili durumunu belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.

1- Zorunlu haller sayılacak durumlar

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarla seyahat edilebilecek.