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Aktüel

Sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar

Korona virüs sürecinde sokağa çıkma yasağı bulunan 18 yaş altı gençler ve çocuklar, bugün belirlenen saatlerde özel izinle dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:59:08 -
Sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar

Korona virüs sürecinde sokağa çıkma yasağı bulunan 18 yaş altı gençler ve çocuklar, bugün belirlenen saatlerde özel izinle dışarı çıktı.


İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Normalleşme adımları ile kısıtlamalara özel izinler getirilirken bu kapsamda 18 yaş altı gençler ve çocuklar için bugün saat 14.00 ve 20.00 arası sokağa çıkma serbestliği sağlandı. Belirlenen saatlerde minikler güzel havanın da etkisiyle tedbirlerini alarak parklarda oyun oynamanın keyfini yaşadı.

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