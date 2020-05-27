  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük yaptı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mezarlıklara gidemeyen vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük personeli yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:02:59 -
Sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük yaptı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mezarlıklara gidemeyen vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük personeli yaptı. Sinop Çukurbağ Mezarlığı’nda gerçekleşen ziyarette Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Bugün eğer bayramı hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bugün ezanı Muhammediyelerimiz semalarımızı günde 5 vakit çınlatabiliyorsa, bugün kardeş olarak şu memlekette yaşayabiliyorsak, eğer bugün rahat nefes alabiliyorsak, bu şehitlerimizin vermiş olduğu son nefeslerinden dolayıdır. Allah cümlesine rahmet etsin. Bu toprakları bu coğrafyayı bu ülkeyi bize vatan yapan cümle geçmişlerimize şehitlerimize Allah yolunda çarpışıp hayatlarını feda eden bütün şehitlerimiz için müftülüğüm olarak valiliğimiz olarak böyle bir şehitlerimizi anma arife gününde bayramdan önce onları yad etme, onların aziz hatıralarını yaşatma uğruna böyle bir program tertip ettik. Siz evinizde kalın, bu salgın sürecinde bizim duamıza amin deyin. Biz cümle geçmişlerimiz için sizin geçmişleriniz için ve şehitlerimiz dua edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı