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Siyaset Şok şok şok... CHP'li vekiller THK uçaklarını buldu(!) Madem buldunuz hemen atlayıp uçsanız ya! Ne bekliyorsunuz?
Siyaset

Şok şok şok... CHP'li vekiller THK uçaklarını buldu(!) Madem buldunuz hemen atlayıp uçsanız ya! Ne bekliyorsunuz?

Hükümet orman yangınlarıyla mücadele ederken Kemalistlerin iflasa sürüklediği THK'nın onurunu kurtarmak uğruna algı operasyonu yapan CHP'li vekiller 'THK'nın uçaklarını bulduk' diyerek şov yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:41:00 - 2021-08-04 21:44:44

yeniakit.com.tr

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve hemen ardından Fethiye, Marmaris başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

167 yangın kontrol altına alındı

16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personelin görev aldığı mücadelede, son 8 gün içinde 22 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. 4 Ağustos itibarıyla 7 ilde 16 yangın ise devam ediyor.

CHP'nin gündemi THK uçakları

Hükümet bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken; CHP ise THK üzerinden manipülasyon yaparak gündem oluşturmaya çalışıyor.

CHP'li vekillerden 'uçakları bulduk' şovu

Kemalistler tarafından borç batağına sürüklenen ve yangın söndürme uçakları adeta çürümeye terk edilen THK’nın 'bakımı yapılmayan uçaklarının' yangınlarda kullanılmadığını söyleyen CHP’li vekiller, Türk Hava Kurumu Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü önüne giderek, 'THK uçaklarını bulduk’ propagandası yaptı.

Borç batağındaki THK...

Sözcü’nün ‘Atatürk’ün mirası borç batağı içinde’, “THK içine düştüğü borç batağından kurtulmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.’ şeklinde başlıklar attığı THK’nın onurunu kurtarmak uğruna kullanılmaz durumdaki uçaklar için “THK’nın uçağı var” şeklinde algı operasyonu yapan CHP’nin acziyeti yeniden gözler önüne serildi.

CHP'li vekil: Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz

CHP’nin Ankara vekilleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Servet Ünsal ile birlikte THK Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü önüne giderek açıklamada bulunan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şöyle dedi:

“Bugün Türkiye cayır cayır yanıyor, ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ağaçlarımız, kuşlarımız, hayvanlar, insanlar, evler yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Durum böyleyken, herkes bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada âtıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor, neden kullanılır hale getirilmiyor? Bu ülkeyi yönetenler çıksınlar cevap versinler. Bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Ama ülkeyi yönetenler aciz. Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz. O nedenle bu uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda yazıklar olsun!”

Kılıçdaroğlu'ndan THK'ya ziyaret

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Lideri ziyaret sonrası yaptığı açıklamada THK'nın yeniden ayağa kaldırılması için ellerinden geleceğini yapacaklarını söyledi.

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