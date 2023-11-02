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Spor Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...
Spor

Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:29:00 -
Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Ancak bazı isimlerden beklediği verimi alamadı. Oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü sergileyen Tanguy Ndombele ile ilgili şok bir karar verildi. Şok karar sonrası yıldız oyuncunun Okan Buruk'la tartıştığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki; Ndombele, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sok-ndombele-karari-okan-burukla-tartisti-65594

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