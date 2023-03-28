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Ekonomi ŞOK Marketler ‘Tüketici İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka’ seçildi
Ekonomi

ŞOK Marketler ‘Tüketici İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka’ seçildi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:18:00 -
ŞOK Marketler ‘Tüketici İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka’ seçildi

Perakende firması ŞOK Marketler, bir başarı daha elde etti. Firma, ‘Tüketicinin İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka’ seçildi.

‘Seçim ve Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’, hem küresel krizlerin etkisiyle zorlaşan ekonomik koşullar hem de Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tüketici alışkanlıkları ve beklentilerinin ne yönde şekillendiğini göstermeyi hedefliyor. Araştırmaya göre tüketicinin markalardan en büyük beklentisi müşteriye uygun fiyatlı ve indirimli ürün sunması. Onu fiyatların sabitlenmesi ve krizin fırsata çevrilmemesi takip ediyor. ŞOK Marketler de tüketici beklentilerini karşılayan markaların başında bulunuyor. Firma, ekonomik ve nitelikli ürünleriyle bir numarada yer alıyor.

Ürünleri kaliteli

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, uygun fiyat politikaları; kaliteli ve güvenilir ürünleriyle halkın gönlünde yer edindiklerini vurguladı. Demirel, şunları söyledi: “Yılın her günü kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyor, hane ve ülke ekonomisine katkı veriyoruz. Ocak ayında yaptığımız ‘1000 üründe fiyat sabitleme’ kampanyamıza da müşterilerimizin teveccühü yüksek oldu. Müşterilerimizin gereksinimlerini en doğru şekilde tespit edip karşılamak için çalışıyoruz.

Gurur verici gelişme

Ülke olarak çok büyük bir felâketin üzüntüsünü yaşadığımız bugünlerde elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Böylesine hassas bir dönemde çalışmalarımızın karşılığını halkın tercihiyle de görmemiz, tüketici ihtiyacını en iyi karşılayan marka seçilmemiz bizim için çok kıymetli ve gurur verici. Bizi bu payeye lâyık gören halkımıza, müşterilerimize ve emekleri geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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