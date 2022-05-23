Şok görüntüler! Canan Kaftancıoğlu'nun kızları 'hak hukuk adalet' ararken!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı gayriahlaki eğlence videosu, 'hak-hukuk-adalet' arayışında bulunan CHP'lilerin iki yüzlülüklerini yeniden ortaya koydu. Ekşi Sözlük'te "Canan Kaftancıoğlu'nun kızlarının zencili partisi" şeklinde açılan başlıkta Kaftancıoğlu'na tepki yağdı.
yeniakit.com.tr
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasını onamasının ardından meydanlarda boy gösteren CHP'liler, "Hak, hukuk, adalet" çığırtkanlığı yaparken, sosyal medyada hızla yayılan bir video iki yüzlülüklerini yeniden ortaya koydu.
Canan Kaftancıoğlu'nun kızı Çağla Kaftancıoğlu, annesi "mağdur" rolü oynayıp, meydan meydan dolaşırken Instagram hesabından yurt dışında çekildiği belirtilen bir eğlence videosu paylaştı.
Gayriahlaki görüntülere tepki yağdı
İş, emek, özgürlük sloganları atıp, terör örgütünün sözde komutanına selam gönderen Kaftancıoğlu'nun kızının paylaştığı videoda, yarı çıplak bir adamın ahlaksızca dans ettiği görüntüler yer alıyor.
CHP'nin fonladığı iddia edilen Ekşi Sözlük'teki yazarlar bile Canan Kaftancıoğlu'nun riyakar tutumuna tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından videoyu kaldırdı
Kaftancıoğlu'nun kızı Çağla, gelen tepkilerden sonra videoyu apar topar silerken ilgili görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Ekşi Sözlük'te "Canan Kaftancıoğlu'nun kızlarının zencili partisi" başlığı altında verilen tepkilerden bazıları şöyle: