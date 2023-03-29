‘Şok fiyatlar göreceğiz’ diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Elinde, evinde, bankada altını olanlar bunu yapsın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altına yatırım yapanların uzun vadede kazanacağını söyledi.

Sürekli olarak altın 2025-2028 yılları arasında rekor rakamlara ulaşacağını ifade eden Ramazan Kurtoğlu, yeni dünya düzeninin altın etrafında şekilleneceğini söyledi.

Altına yatırım yapanların, elinde altını olanların beklemede kalması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, "2007den beri söylediğimi bir kez daha ifade edeyim. Altına imkanınız ölçüsünde yatırım yapın ve altınlarınızı da satmayın .Altında daha ŞOK fiyatlar göreceğiz. İster sanal-ister şu veya bu şekilde Yeni Dünya Düzeninin KÜRESEL REZERV parası ALTIN ve/veya kıymetli metallere dayanacak" dedi.