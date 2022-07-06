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Aktüel Şok eden manzara! Koyunu bakın nasıl taşıdılar
Aktüel

Şok eden manzara! Koyunu bakın nasıl taşıdılar

Sultanbeyli’de motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile trafiğe çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam şahıslar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 16:24:00 - 2022-07-06 16:32:43
Şok eden manzara! Koyunu bakın nasıl taşıdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.

Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.

 

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Yorumlar

Zülkarneyn

Çılgın TÜRKLER. Bu ne ki, biz tüpü çakmakla kontrol ederiz, gaz kaçağı var mı diye
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