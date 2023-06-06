Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Hakan Albayrak, Ahmet Davutoğlu'nu çılgına çevirecek bir çıkışa daha imza attı. Geçtiğimiz haftalarda, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Albayrak, bu defa da yeni kabineye övgüler yağdırdı.

Albayrak, yazısında şunları kaydetti:

"Uluslararası efsane Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekonomide iyi günlerin sembollerinden Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı.

Ticaret hayatına vukufiyeti ile beraber tevazuu, istişaresiz hareket etmeyişi ve israf düşmanlığı ile tanınan Ömer Bolat, Ticaret Bakanı.

Milli teknoloji hamlesinde birbirinden önemli görevleri başarıyla yerine getirmiş olan Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Ehliyet ve liyakatin resm-i geçidi gibi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin AK Parti’ye mesafeli duran bazı çevrelerde bile ümitleri yeşertmesi boşuna değil.

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2014’te Sancaktar’da, 2015’te Diriliş Postası’nda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olması gerektiğini yazıp durmuştum.

Geriye dönüp MİT’i o zamandan bu yana nereden alıp nereye getirdiğine baktığımda, iyi ki o zaman olmamış diyorum.

Ve iyi ki şimdi oluyor.

(MİT de emin ellere -İbrahim Kalın’a- emanet, çok şükür.)

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Mehmet Şimşek “2007’den beri geride hoş bir sada bırakmaya gayret ettim” diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrıldığında (Temmuz 2018), bu köşede, “müsterih olsun, olabildiğince hoş bir sada bıraktı geride” demiş ve eklemiştim:

“Sadasının hoşluğunu gölgeleyecek hiçbir şey bırakmadı. Senelerce memleketin hazinesine vaziyet edip de tek kuruşluk leke almadan görevi devretmek… Bırakın leke almayı, bu yönde bir iddia zerresine bile maruz kalmamak; hem de Türkiye demokrasisi dünyanın en acımasız muhalefetlerinden birisine sahip olduğu halde… Maşaallah.”

Derin bir hürmet ve muhabbetle veda ettiğim Mehmet Şimşek’e, aynı hislerle “Tekrar hoş geldiniz” diyorum.

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Mehmet Şimşek’in, görevi Nureddin Nebati’den devralırken söylediği “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözü ne kadar makes bulduysa, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, görevi Süleyman Soylu’dan devralırken söylediği "Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir" sözü de o kadar -belki ondan da çok- makes bulmalı.

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Nasipse bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ilk kez toplanacak olan yeni kabine hayırlı olsun."