Şok detay ortaya çıktı! Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldızını 300 bin Euro'ya transfer edebilirdi

Cezayirli forvet İslam Slimani, 2013-14 sezonunda Trabzonspor’un kapısından döndü. Golcü futbolcu o dönem Cezayir Milli Takımı’nı çalıştıran Halilhodzic tarafından yakın dostuİbrahim Hacıosmanoğlu’na önerildi. Kabul edilse 300 bin Euro'ya Bordo-Mavili formayı giyecekti. Fakat Janko’nun yanına Batuhan gelince iş yattı.

SLİMANİ'YE 4.2 MİLYON EURO

Dünya Kupası’nda gösterdiği performanstan sonra Trabzonspor, Cezayirli forvet Slimani'yi 5 milyon euroya almaya çalıştı ama yıldız futbolcu 7 milyona Sporting'e gitti. Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonu olmadan kiraladı. Leicester City’ye 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise 4.2 milyon euro alacak.

İÇKİ SKANDALI

Öte yandan Müslüman olan futbolcunun Sporting Lizbon’daki şampiyonluk kutlamaları tekrar akıllara geldi. Takım arkadaşının üstüne içki dökmesi sonrası İslam Slimani çok sinirlenmiş ve kutlama için kurulan podyumu terk etmişti. Bu görüntüler, uzun süre haftızalardan silinmemişti. (MİLLİYET)