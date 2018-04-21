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Şok açıklama: Başkanımız daha önce uyarmıştı

Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların ardından Fenerbahçeli yöneticilerden değerlendirme geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:47
Şok açıklama: Başkanımız daha önce uyarmıştı

Ülker stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı. Sarı-Lacivertliler Yöneticiler, olayların bilinçli çıkarıldığını düşünüyor.

İşte idarecilerin olaylarla ilgili ilginç tespitleri:

Daha maçın birinci dakikasında korner köşelerin oradan sahaya maddeler atıldı. Başkan bu olayı daha birinci dakikada gördü. Menajer Hasan Çetinkaya'yı aradı. Dedi ki, 'Gidin hakemle konuşun, güvenlik gelsin, korner atılıyor ya orada kalkanlarıyla dursun. Atan futbolcu rahat atsın' dedi. Uyarıya rağmen tedbir alınmadı. Ama güvenlik görevleri tel örgülerin dibinde durdu.

BAŞKANIMIZ DAHA ÖNCE UYARDI

Neden maddeler korner bayrağının yanındaki oyunculara atıldı. Başka yerden neden maddeler atılmadı?. Çünkü oralara 30-40 kişilik troller yerleştirildi. Bütün görüntüleri seyrettik, çok komik olaylar var. Türkiye üzerine oynanan oyunların bir benzeri Fenerbahçe üzerine oynanıyor, bu bir tezgah, bir bilinçli iş, tribünlere sızan trollerin bilerek yaptıkları iş. Buna devletin sert tedbirler alması lazım. Tedbirler acil ve sıcağı sıcağına alınması lazım. Başkanımız her fırsatta Fenerbahçe bölünüyor diye yırtındı. Ama kimseye ciddiye almadı.

ÜZERİMİZE KİRLİ OYUN OYNANIYOR

Derbide yaşananlar basit olaylar değil. Bu hazırlanmış, organize, F.Bahçe üzerine oynanan çirkin bir oyun. Bu olaylara bir an önce devletin el koyması ve bu tezgahı yapanları ortaya çıkarması lazım. TFF'nin de bu olaylara alet olmaması lazım. Beşiktaş eleneceğini anladı, Tolga Zengin tribünleri tahrik etti. O maddeyi atan ahlaksıza gerekenler yapılması lazım. Bu trollerden biri bu. Sahaya insinler diye Tolga Zengin, Caner Erkin tahrik etti. Tolga'nın bu karşılaşmada yaptıklarının yarısını bizim kaptanımız Volkan yapsa linç edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:47
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