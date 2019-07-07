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Şöhretlerden futbol resitali

Sevgi, Dostluk, Barış Festivali kapsamında Türkiye Veteranlar Şöhret Karması ile Ereğli Veteranlar gösteri maçı yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:43
Şöhretlerden futbol resitali

Sevgi, Dostluk, Barış Festivali kapsamında Türkiye Veteranlar Şöhret Karması ile Ereğli Veteranlar gösteri maçı yaptı.


Kdz.Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenen Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Vefa Karakurdu Sahası’nda Türkiye Veteranlar Şöhret Karması ile Ereğli Veteranlar gösteri maçı yaptı. Yıllarca Süper Lig’de boy gösteren futbolcuların yer aldığı Şöhretler Karması, izleyenlerden tam not aldı. Eski futbolcular maç boyunca yaptıkları hareketlerle ve oynadıkları futbolla adeta taraftarları mest etti. Yaklaşık bir saat süren karşılaşma sonunda seyirciler her iki takımı da alkış yağmuruna tuttu. Maçın ardından futbolseverler soyunma odalarına giderek şöhretler karmasında forma giyen eski futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Ereğlili teknik adam Ertuğrul Sağlam da tribünde yerini alarak bu futbol resitaline ortak oldu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:43
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