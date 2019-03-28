0553 313 94 23

Şöhretler karması öğrencilerle maç yaptı

Diyarbakır'da "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi"nin finalinde eski milli futbolcuların yer aldığı şöhretler karması, öğrencilerle gösteri maçı yaptı- Eski futbolcu Tuncay Şanlı:- "Teknoloji bağımlılığın olduğu bu zamanda çocukları futbola teşvik etmek çok önemli"

28 Mart 2019 Perşembe 16:58
Şöhretler karması öğrencilerle maç yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eski milli futbolcular, öğrencilerle gösteri maçında karşılaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince hayata geçirilen ve bin 100 öğrenciye ulaşılan "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi", Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan final ve şöhretler karması maçıyla sona erdi.

Final müsabakalarında rakiplerini yenen Fatih İlkokulu ve Akşemsettin Ortaokulu takımlarına kupalarını Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer verdi.


- Şöhretler karması gösteri maçı yaptı


Kupa töreninin ardından eski futbolcular Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Fevzi Elmas, Mehmet Gönülaçar ve Mustafa Özer'in yer aldığı şöhretler karması öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

Maçın ardından öğrenciler, şöhretler karmasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Yılmaz Bay yaptığı açıklamada, projedeki hedefin çocukların yüreğine dokunup, onları mutlu etmek olduğunu belirtti.

Bir ay süresince bin 100 öğrencinin sokakta ve sahalarda futbol ile tanıştığını aktaran Bay, çocukların futbol coşkusunu doyasıya yaşadığını söyledi.

Futbolculardan Tuncay Şanlı, gençlerin mutluluğunu paylaşmak için burada olduklarını kaydetti.

Gençleri spora teşvik etmenin önemine değinen Tuncay, şöyle konuştu:

"Teknoloji bağımlılığın olduğu bu zamanda çocukları futbola teşvik etmek çok önemli. Umarım böyle organizasyonlar daha fazla olur. Buradan ülke futboluna belki genç yetenekler çıkacak. Onları bulmak açısında da çok önemli ve organizasyon çok güzel."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:58
  1. "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi"
  2. Diyarbakır
  3. Şöhretler karması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da turizm rotası belirlendi
    1. Malatya’da turizm rotası belirlendi
    2. Rusya: "Rus askeri Venezuela’da..
    3. Netenyahu: “Gazze’ye büyük bir saldırı..
    4. Sergen Yalçın'ın cezası onaylandı
    5. Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini..
    6. Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti..
    7. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu
    8. Hastane çatısından ölüme böyle atladı
    9. Wow Air, mali sorunlar nedeniyle tüm..
    10. Rusya operasyonlara katılacak mı?..
    11. Bursa’da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den..
    12. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    13. Başkan Demirtaş ve belediye..
    14. Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek
    15. Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu!..
    16. TAV'dan, İstanbul Atatürk..
    17. AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı..
    18. Günaydın’dan İYİ Partili..
    19. Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezine..
    20. PKK yandaşı gazeteciden insanlık dışı..
    21. "Toprak Mahsulleri Ofisi fındık..
    22. Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş..
    23. Isparta için zirai don uyarısı
    24. Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi..
    25. AK Parti'nin Haymana mitingi
    26. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney..
    27. Sultanbeyli’de yeni parseller askıda,..
    28. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 2. etap..
    29. Snowboard Alpine Türkiye..
    30. "Kendi içimizde kavga edersek kolay..
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu