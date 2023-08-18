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Spor Şöhretler karması Bahçelievler’de sahaya çıkıyor
Spor

Şöhretler karması Bahçelievler’de sahaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-18 16:16:00 -
Şöhretler karması Bahçelievler’de sahaya çıkıyor

Bahçelievler Belediyesi yaz ayları boyunca ilçedeki çocuklar için 21 branşta yaz okulları gerçekleştirdi. Badminton, Masa Tenisi, Kickboks, Jimnastik, Satranç, Okçuluk, Dart, Yüzme, Tenis, Judo gibi pek çok branşta profesyonel antrenörler tarafından toplan 12 Bin 500 çocuğa eğitim verilen yaz okulları artık kapanıyor.

Bahçelievler Belediyesi yaz ayları boyunca ilçedeki çocuklar için 21 branşta yaz okulları gerçekleştirdi. Badminton, Masa Tenisi, Kickboks, Jimnastik, Satranç, Okçuluk, Dart, Yüzme, Tenis, Judo gibi pek çok branşta profesyonel antrenörler tarafından toplan 12 Bin 500 çocuğa eğitim verilen yaz okulları artık kapanıyor.

Bahçelievler Belediyesi yaz okullarının kapanış finalini ise aralarında tanınan eski futbolcular Evren Turhan, Yattara, Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Ali Cansun, Mehmet Bölükbaşı ve Mehmet Yozgatlı’nın da yer aldığı ŞÖHRETLER KARMASI MAÇI ile gerçekleştirecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da forma giyeceği maçın hakemliğini ise eski milli hakemlerimizden Ahmet Çakar üstlenecek. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya da karşılaşma öncesi birlikte oynayacağı takım arkadaşlarına taktikler verecek.

PROGRAM

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saat: 15.00 Oyun Parkurları

Saat: 17.00 Şöhretler Karması Maçı

Saat: 18.00 Konser “ Bahçelievler Belediyesi Gençlik Orkestrası”

Saat: 19.00 Kral Şakir Muhteşem Sahne Gösterisi 

Tarih :19 Ağustos 2023 Cumartesi

Yer :Yenibosna Şehir Stadı

FevziçakmakMahallesi, Çakmak Sokak Bahçelievler/İstanbul

 

Saat :16.30

 

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