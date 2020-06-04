Şohoğlu: Fırsatçı olmayanlar kazanacak

Şohoğlu, “Biz bu hataları zamanında yapmıştık. Şimdi ise Avrupa’nın bize ihtiyacı var, kalitesiz mal gönderelim, sözleşme hukuklarına aykırı davranalım şeklindeki anlayıştan vazgeçelim. Biz gerçekten o kurallara uygun, kaliteli üretimler yaparsak ülke olarak çok büyük bir avantajımız var” şeklinde konuştu.

Yola çıkma zamanı

“İş dünyası her şeye yeni başlıyor” diyen Şohoğlu, “Şu üç ayı çok iyi geçirmemiz lazım. Artık dünya çok farklı. Önce iş dünyasının oturup geçmişte ne yaptık, neyi yanlış yaptık, şu anda neredeyiz, bundan sonra neyi düzeltmeliyiz deyip, sonra yola çıkması lazım” dedi. Alirıza Şohoğlu, pandeminin neden olduğu krizde ülkemizin çok önemli bir fırsata sahip olduğumuzun altını çizerek, şöyle konuştu:

Fırsat kapımızda

“Pandemi döneminde, üçüncü çeyrek sonrasının Türkiye açısından çok olumlu olacağını düşünüyorum. Ama bunu yaparken de iş dünyasının bir fırsat açgözlülüğü yapmaması lazım. Artık insanlar kendi ürünlerini ya da ürettiği yan sanayinin en az iki üç saatte ulaşabileceği lokasyonlar arıyor. Türkiye’nin konumuna baktığımız zaman; bugün Türkiye üç saatlik uçuşla, şöyle bir pergeli koyun çevirdiğiniz zaman Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar bölgesini çok net alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir lojistik nokta. Ayrıca elimizde bir hazine var; genç nüfus… Özetle; Türkiye’nin iş gücü var, lojistik olarak doğru yerdeyiz, bir de bu ekonomik, sosyal olarak doğru yönetilirse, rahatlıkla Türkiye’de ciddi fırsatlar var diyebiliriz” diye konuştu.

“Faizin düşmesi çok doğru”

Corona nedeniyle ihracatta sıkıntı yaşandığını, dışarıdaki pazarın düştüğünü belirten Şohoğlu, şu bilgileri verdi: “Şimdi dış dünya kapalı. En büyük pazarımız, ihracatın yüzde 40’ını elinde tutan Avrupa’da yüzde 8 küçülme bekleniyor. O zaman bizim iç piyasayı canlandırmamız lazım. Bunun için de faizin düşmesi şu an için çok doğru bir karar. Çünkü faizler düşerse, en azından otomotiv, mobilya, tekstil gibi birçok alanda içeride sirkülasyon sağlayabilirsiniz.”