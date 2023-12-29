Soğuk ve yağışlı havalarda güvenli sürüşün püf noktaları

Otomobil kullanımı her mevsim dikkat gerektiriyor. Yağmurun kendi zorluklarını beraberinde getirdiğine şüphe yok ancak şiddetli yağmurda dikkatli araç kullanmayı biliyorsanız bu zorlukları azaltabilir, sevdiklerinizle güvenli yolculuklar yapabilirsiniz. İklim koşullarına uyum sağlandığı, soğuk ve yağışlı havalar için tasarlanmış lastikler kullanıldığı ve aracın periyodik bakımları düzenli yapıldığı sürece ıslak zeminde de güvenli sürüşün keyfini çıkarmak mümkün. Öncelikle aracınızın periyodik bakımını yaptırdığınızdan emin olun. Periyodik bakımı zamanında ve aksatmadan yaptırmak çok önemli. Periyodik bakımların amacı; araç performansını olabildiğince iyi durumda muhafaza etmek ve ileride daha büyük arızalara neden olabilecek problemleri ortadan kaldırmak. Bakımı aksatılan araçların performansında bir süre sonra düşüş yaşanması kaçınılmaz. Seyahatleriniz sırasında hiç beklemediğiniz bir olumsuzluk yaşamamak için aracınızın bakımlarının tam olmasına özen gösterin.

Uygun motor yağı çok önemli

Araç bakımında yağ değişimi ve uygun motor yağı kullanımı çok önemli. Düşük yağ seviyesi ve aşırı motor yağı kullanımından kaçınmak gerekiyor. Düşük yağ seviyeleriyle sürüş yapmak, aracınızın ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca araçlar için uygun motor yağı kullanıldığından emin olunmalı. Seyahate çıkmadan önce sileceklerinizi de kontrol etmelisiniz. Hem ön hem de arka silecekleriniz iyi durumda olmalı. Değilse sileceklerinizi hemen değiştirin. Aracınıza uygun lastik kullanımı da kritik konulardan biri. Mevsim şartlarına uygun lastik tercihi, kullanılan araca uygun lastik diş derinliği analiz edilmeli. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Kış lastikleri için önerilen otomobil lastik derinliği ise 4 mm. Diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

Yakıt deposunu mutlaka doldurun

Soğuk ve yağışlı havalarda otomobilinizin yakıt deposu dolu olmalı. Şiddetli yağmur çoğu zaman otomobillerin trafikte kalmasına sebep olabiliyor. Isıtıcınız ve farlarınız açık ancak neredeyse hiç yakıtınız yokken trafikte sıkışıp kalmak oldukça zorlu bir durum. Aracınızın klima ve ısıtıcı ayarlarına alışın. Böylece iç kısımdaki buğuyu nasıl hızlı bir şekilde gidereceğinizi bilirsiniz. Trafik bilgisinin verildiği radyo istasyonlarının dinlenmesi de önemli. Planladığınız rotada herhangi bir kapalı yol, kaza veya su baskını olup olmadığını öğrenin ve alternatif bir yolculuk planlayın. Ayrıca yola çıkarken cep telefonunuzun şarj cihazının yanınızda olduğundan emin olun.

Yağışlı havalarda yol yüzeyi ile teması kaybetmeyin

Şiddetli yağışta hızınıza dikkat etmeniz, önünüzdeki araçla aranızdaki boşluğu dört saniyeye çıkarmanız önemli. Kış lastikleriniz olsa bile kuru yollara göre durma mesafenizin daha uzun olacağını unutmayın. Arkanızdan yaklaşan bir araç varsa daha dikkatli olmalısınız. Hatta arkanızdan yaklaşan aracın önünüze geçmesine izin verip güvenli sürüşünüze devam edebilirsiniz. Yağışlı havalarda kısa farlarınızı açık tutmalısınız. Kamyonlar ve yanınızdan hızla geçen araçların sıçrattığı sular görünürlüğünüzü azaltabilir. Siz de kullandığınız araçla yayalar ve bisikletlilere su sıçratmamak için su birikintilerinden yavaş ve dikkatli geçin. Su birikintileri lastiklerin yol yüzeyi ile temasını kaybetmesine yol açabilir. Kızaklama yaşandığında direksiyon hafifler. Bu durumda ayağınızı gaz pedalından çekip hızınızın azalmasını sağlamalısınız. Kontrolün yeniden sizde olduğunu hissedene kadar fren yapmamalısınız. Yağmurda arıza yaşanması durumunda kaputu kapalı tutmalı, derin sulardan geçtikten sonra motorunuz durursa yeniden çalıştırmamalısınız. Ayrıca yoğun sisin etkili olduğu hava şartlarında önünüzdeki araçları yakından göremeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kaza riskini azaltmak için önünüzdeki araçla mesafenizi olabildiğinde uzun tutmalısınız.

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