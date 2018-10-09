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Soğuk suyla duş alın

Yaygın olarak herkes sıcak su ile duş alır. Peki ama bizi sıcak suya bağımlı hale getiren şey nedir? Rahatlama ve gevşeme duygusu olabilir mi?

09 Ekim 2018 Salı 15:32
Soğuk suyla duş alın


Sıcak su bedeninizi rahatlatıyor, gevşetiyor gibi görünse de aslında enerjinizi alır, sizi yavaş yavaş öldürür. Soğuk su ise tam tersine canlandırır, hayata döndürür.

Soğuk su ile duş alacak bile olsanız, sıcakla başlayabilirsiniz. Böylece deri üzerindeki kirler giderilmiş ve gözenekler açılmış olacaktır daha sonra usul usul ılığa ve oradan da vücudunuzu alıştırarak soğuğa geçebilirsiniz.

Özellikle alışkın olmayanlar ani geçişlerden kaçınmalıdır.

Soğuk su ile banyo, damarların gerilmesini ve gücünün artmasını sağlar aynı zamanda vücut içerisindeki kan akışını hızlandırır. Kalp atışı ve solunum artar, kalp daha güçlü çalışır.

Şok tedavisi

Hatırlayınız; yüksek ateşi düşürmek için soğuk su kullanılır. Vücudun zedelenmiş bölümlerinde meydana gelebilecek şişlikleri engellemek için buz tedavisi uygulanır.

Soğuk suya alışık olanlar şok tedavisi olarak anılan metodu deneyebilirler. Sıcak sudan, soğuk suya geçmek suretiyle vücudun kan dolaşımı hızlandırılmış olur. Bu uygulama özellikle Rusya’da Banya olarak adlandırılan 80°C olan ahşap bir odada belli bir süre bekledikten sonra çıkışta soğuk su ile yıkanılıyor ve belli bir süre bekleniyor..

Tabii bu herkese tavsiye edilemez. Hastalığı bulunanlar, özel duruma sahip olanlar öncelikle doktoruna danışmalıdır.

Bazı hastalıklarda soğuk su, bazı hastalıklarda ise sıcak su yararlı olabilmektedir.

Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine sebep olacaktır. Bu da kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı varsa kurtulmasına vesile olabilecektir.

Eğer hâlâ soğuk su ile yıkanmakta zorlanıyorsanız ve bir türlü adapte olamıyorsanız en azından ılık su ile yıkanmayı deneyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:32
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