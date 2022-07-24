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Kadın - Aile Soğuk salata nasıl yapılır? Yoğurtlu soğuk salata tarifi:
Kadın - Aile

Soğuk salata nasıl yapılır? Yoğurtlu soğuk salata tarifi:

Yaz aylarında ferahlatıcı lezzetler genellikle tercih edilir. Yaz sofralarına yakışan bir tarif arayanlar ‘Soğuk salata nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, soğuk salata için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 16:26:00 -
Soğuk salata nasıl yapılır? Yoğurtlu soğuk salata tarifi:

Yaz günleri için içinizi ferahlatacak bir salata tarifi arayanlar 'Soğuk salata olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, soğuk salata tarifi:

Yoğurtlu soğuk salata tarifi:

Malzemeler:

  • 6 adet salatalık
  • 6 adet patates
  • 3 kase süzme yoğurt
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak
  • Pul biber
  • Nane
  • Tuz

Soğuk salata nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri yıkayıp güzelce haşlayın.

Haşlanan patatesleri sıvıyağ ile karıştırarak püre haline getirin.

Salatalıkları ise ister kabuklarıyla isterseniz de kabuksuz olarak rendeleyin.

Rendelenen salatalıkları patatese ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından salatayı bir servis tabağına alın.

Salatanın üzerini taze otlar ya da ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?
Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?

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