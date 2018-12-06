Soğuk havalarda yüz felcine dikkat!

Dr. Umut Teker, Yüz sinirinin beyinden gelen komutları yüze ilettiğini ifade edip, sinirlerin ise çok soğuk havalarda oluştuğunu söyledi. Soğuk havalarda oluşan sinirlerin bazen virüs kaynaklı olabildiğini ifade eden Teker, "Özellikle kış aylarında bu tür hastalarda artış bekliyoruz. Her gün en az bir ya da iki kişi bu şikayetten bize başvuruyor. Bizler de gereken tedaviyi uyguluyoruz dedi.

SOĞUK HAVALARDA YÜZÜNÜZÜ ATKIYLA SARIN

Yüz felcinde kadın erkek arasında herhangi bir farkın olmadığını, en önemli unsurun soğuktan korunma olduğunu ifade eden Teker, "Soğuktan korunmak, yani hastalık oluşmadan önlem almak çok önemli. Soğuk havalarda özellikle şapka takılmasını ve yüzün atkı ile sarılmasını öneriyoruz. Bunun yanında otomobil kullananların, camlarını açmamalarını, motosiklet kullanıcıların da mutlaka kask takmasını istiyoruz. Yine yüzü ıslattıktan veya duş aldıktan sonra mutlaka saç ve yüzün kurutulmadan dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı.

İLAÇLI TEDAVİ İLE YÜZ FELCİ DÜZELİYOR

Yüz felci geçirenlerin erken dönemde hastaneye başvurup tedaviye başlaması gerektiğini de dile getiren Teker, yaklaşık bir aylık bir ilaçlı tedavi sonucu yüz felcinin düzeltildiğini sözlerine ekledi.

