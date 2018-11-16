Soğuk havalar astımı azdırır, yüz felci riskini artırır



İngiltere’de yapılan bir araştırma, soğuktan koruyan atkıların, dikkatli ve doğru kullanıldıkları takdirde sadece soğuktan değil astım krizinden de koruyabileceklerini gösterdi. İngiltere’de “Atkı hayat kurtarabilir” sloganlı bir kampanya bile başlatıldı.

Bilindiği gibi soğuk havanın doğrudan solunması solunum kanallarını “bronşları” daraltabiliyor. Bu gelişme de muhtemel bir astım krizini davet edebiliyor.

“Atkı önlemi” aslında sadece yaşlılar değil, KOAH sorunu olanlar ve sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenler için de mühim bir tedbir.

Yüz felci hızlıca ilerler

Soğuk havada en tehlikelisi yüz felci... Yüz felci birkaç saat veya gün içerisinde dahi maksimum seviyeye ulaşabilir.



Yüz bölgesindeki sinirlerde soğuktan herhangi bir sorun yaşanırsa, yüz felci gelişebilir. Yüz felci, kulak arkasındaki kemiğin içinden geçen yüz sinirinin etrafında ödem sonucunda oluşur.

Yüz felci için yaş ve cinsiyet farkı yoktur, her kişide görülebilir. Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalar bu hastalığa zemin hazırlayabilir. Kış aylarında yüz felcinde artışlar gözlemlenir.

Her kişide aynı derecede olmayabilir

Yüz felci olan bir hastada en belirgin bulgu yüzdeki kasların çalışmaması, kulak arkasında beliren ağrı ve uğultudur.



Yüz felci her kişide aynı derecede kendini belli etmeyebilir. Bazı hastalarda hafif derecede olabilir.

Bu tip hastalarda kişinin yüzünün bir tarafındaki mimik ve kaslarda hareketsizlik olur. Hasta aynı taraftaki gözünü kapatamaz, dudağı sağlam tarafa kayar, ıslık çalmakta zorlanır ve salgılar gözlemlenir. Yüz felci olan bölgede, dilin yarısında tat duyusu da kaybolabilir. Hastalığın daha ağır seyrettiği durumlarda ise; yeme ve içmede zorlanma, konuşmada bozukluk, aşırı sese duyarlı olma, gözyaşında ve tükürük salgısında belirgin derecede artmalar görülebilir. Ayrıca istek dışı tik gibi göz kapamak-kırpmak, kaşları oynatmak da diğer belirtilerdir.

Romatizmalılar daha çok etkileniyor

Romatizmal hastalıkları olan kişiler, genellikle soğuk ve nemli havalarda daha fazla rahatsızlık hissederler.

Yüz felci bazen, kulak-boğaz enfeksiyonlarından sonra ya da soğuk ve rüzgara maruz kalınan tarafta da oluşabilir. Soğuk, kulağın arkasındaki kemiğin içinde bir ödem yani sıvı birikmesine ve iltihaplanmaya sebep olur. Bu durumda aynı tarafta yüz felci ile sonuçlanabilir. Toplumumuzda yüz felcine en sık rastlanma sebebi de kulakta oluşan bu iltihaplanmadır.

Ani sıcak-soğuk hava değişimleri ve nem, yüz felcini tetikleyebilir. Aşırı sıcak bir ortamdan soğuk bir alana çıkıldığında yüz bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Bu sebeple yüz bölgesini korumak oldukça önem taşır.

Yüz felcinden korunabilmek için sadece yüz bölgesini değil, kulağın arkasındaki kemiği de korumak gerekir. Çünkü bu kemiğin içinde oluşan ödem sebebiyle yüz felci oluşur.