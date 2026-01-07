  • İSTANBUL
Soğuk hava etkiledi! Aç kalan sincaplar çareyi bu yöntemde buldu
Yaşam

Soğuk hava etkiledi! Aç kalan sincaplar çareyi bu yöntemde buldu

Erzincan’da soğuk havanın etkisiyle doğada yiyecek bulmak zorlaşınca sincaplar yerleşim alanlarına çareyi yerleşim alanlarına inmekte bulundu. Kemaliye’de pencere önlerinde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi’nde, soğuk hava ve geçen yıl yaşanan don olayının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sincaplar, mahalle sakinlerinin pencerelerine kadar inmeye başladı.

 

Dut ve cevizle beslediler

Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin pencerelerine misafir oluyor. Mahalle sakinlerinden Selami Bozkurt, sincapları Eğin dutu ve cevizle besleyerek onlara kış boyunca destek oluyor.

 

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının ardından bölgede meyve ve ceviz veriminin düştüğünü belirten Bozkurt, sincapların kışı geçirecek yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi. Bozkurt, "Geçen seneki don olayından sonra meyvelerimiz olmadı, cevizler olmadı. Sincaplar aç kaldı. Kışı geçirecek yiyecekleri olmadığı için biz de onlara yardımcı olmak istedik. Ceviz verdik, eve alıştırdık. Pencerenin önünde besliyorum. Bahara kadar birlikteyiz" dedi.

 

Doğayla iç içe yaşamanın güzel bir örneğinin sergilendiği Taşdibi Mahallesi'nde, sincaplarla kurulan bu sıcak bağ mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan 'Kız Kulesi'yaptı

qwerty

Geçtiğimiz sene don yüzünden çoğu yerlerde ceviz ve meşe palamudu yandı. Bu meyveler ile beslenen Sincap gibi kemirgenler ile kargalar kışın yiyecek depolayamadılar. Kara kargalar bulabilirlerse leş de yiyorlar ama alakargalar leş yemezler. Sincap ve Alakargaların işi gerçekten zor. Mümkün oldukça bu hayvanları desteklemek lazım.......
