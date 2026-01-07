Soğuk hava etkiledi! Aç kalan sincaplar çareyi bu yöntemde buldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi’nde, soğuk hava ve geçen yıl yaşanan don olayının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sincaplar, mahalle sakinlerinin pencerelerine kadar inmeye başladı.

Dut ve cevizle beslediler

Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin pencerelerine misafir oluyor. Mahalle sakinlerinden Selami Bozkurt, sincapları Eğin dutu ve cevizle besleyerek onlara kış boyunca destek oluyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının ardından bölgede meyve ve ceviz veriminin düştüğünü belirten Bozkurt, sincapların kışı geçirecek yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi. Bozkurt, "Geçen seneki don olayından sonra meyvelerimiz olmadı, cevizler olmadı. Sincaplar aç kaldı. Kışı geçirecek yiyecekleri olmadığı için biz de onlara yardımcı olmak istedik. Ceviz verdik, eve alıştırdık. Pencerenin önünde besliyorum. Bahara kadar birlikteyiz" dedi.

Doğayla iç içe yaşamanın güzel bir örneğinin sergilendiği Taşdibi Mahallesi'nde, sincaplarla kurulan bu sıcak bağ mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.