Soğuk algınlığına şifalı bitki çayı önerisi

Soğuk algınlığı ve grip için ilaçsız tedavi denilince akla ilk gelen bitki çayları oluyor.

Soğuk Algınlığına İyi Gelecek Bitki Çaylar

Ekinezya Çay

Mürver Çayı

Zencefil Çayı

Nane-Ihlamur Çayı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, kışı sağlıklı geçirmek için şifalı tarif önerilerini anlattı. İşte şifalı bitki çaylarından doğru beslenmeye kadar en çok merak edilen detaylar...

Ekinezya çayı: Bitkinin kökünün kurutulup içilmesi daha koruyucu etki gösterecektir. Ekinezyanın, bağışıklık sistemini koruyucu etkisi tüketime başladıktan 2-3 hafta sonra başlar. Soğuk algınlığı başladığında değil başlamadan önce kullanılması çok daha doğrudur. 2 aydan uzun süre kullanılmamalıdır.

Enfeksiyonlara karşı probiyotik yoğurt: Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, mide-bağırsak enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturulmasını sağlar. Özellikle probiyotik yoğurt ve kefir tüketimi, enfeksiyonlara karşı korur.

Soğuk algınlığına ıhlamur: Ihlamur, boğazın tahrişini önler ve tahriş olan boğazın onarılmasını sağlar.

Dinç uyanmanın formülü zengin beslenme: Antioksidan vitaminler yönünden zengin besinler tüketmek şart. Bu soğuk havalarda zinde ve dinç uyanmak için antioksidanlardan zengin beslenmek oldukça önemlidir. Özellikle de C vitamini.

D Vitamini: Düşük D vitamini insülin direnci oluşumunda ve kalp-damar sağlığı için oldukça önemlidir. O nedenle mutlaka vitamin değerlerinizi ölçtürün.

Yaşlılar, diyabetik, böbrek, kalp ve hipertansiyon hastaları dikkat

Üşümekten korkan bireylerin enerji olsun diye, yüksek karbonhidratlı besinleri tüketmeleri uyuşukluk, uyku hali, kan şekeri ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. C vitamini alabilmek adına yenilen 1 kg mandalina, şeker hastasının, kan şekerini yükseltir.

Tüm bunları dikkate alarak sebze ve meyveden 3'er porsiyon tüketilmelidir. Şeker hastaları portakal suyu yerine portakalın kendini yemelidir. Biberin içindeki C vitaminin, mandalinadan daha çok olduğunu asla unutmayın.