Soğuk algınlığına karşı limon tüketin

Soğuk kış günlerine girilirken grip ve öksürük şikâyetlerine karşı uzmanlar limon öneriyor.

Kış mevsiminde başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarına karşı en doğal korunma yolları arasında limon ön sıralarda yer alıyor. Günde bir bardak limonata, vücudun C vitamini ihtiyacının önemli kısmını sağlıyor.

Diyetisyen Merve Tuysuz, gün içinde içilecek bir bardak limonatanın enerji vereceğini kaydetti. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı hastalığına yakalanmadan limon tüketilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tuysuz, bu mevsimde limon, portakal, mandalina gibi mevsim meyvelerinin tüketilmesini önerdi. Grip ve öksürük şikayetlerinde limon oldukça tedavi edici etkisi olduğuna dikkat çeken Tuysuz, “Günde en az bir adet limon öneriyoruz. Çayımıza katabiliriz veya sıcak suya limon sıkarak, şeker ilave etmek suretiyle içebiliriz. Ihlamur içine de konulabilir. İdeal olanı hasta olmadan önce limon tüketmek” dedi.