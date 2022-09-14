Soğanlı menemen tarifi: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Püf noktalarıyla menemen nasıl yapılır?

Menemen tarifinin nasıl uygulandığı merak edildi. Menemenin içerisine konulan malzemeler yapan kişinin zevkine göre değişiyor. Bazıları soğanlı tercih ederken bazıları ise menemenin soğansız yapılacağını savunuyor. Menemen tarifi soğansız ve soğanlı olarak iki şekilde yapılabilir. Sabah kahvaltılarında genellikle soğansız menemen tercih edilirken, akşam yemeği olarak tüketilecek menemende ise genellikle soğan tercih ediliyor. İşte lezzetli soğansız bir menemen yapmak için dikkat edilmesi gereken püf noktalar…

SOĞANSIZ MENEMEN MALZEMELERİ NELER?

2 adet orta boy domates

2 adet yumurta

2 adet küçük boy ya da 1 adet büyük boy biber

Tuz

Sıvı yağ

İsteğe göre tereyağ

SOĞANSIZ MENEMEN TARİFİ

Kusursuz menemen hazırlamak isteyen kişilerin öncelikle domatesin kabuklarını soyması ve küp küp doğraması gerekiyor. Doğrama işlemiyle uğraşmak istemeyen kişilerse domatesi rendeleyebilirler.

İlk olarak tava ocağa alınır ve hafifçe kızdırıldıktan sonra içerisine yağ eklenir. Kızdırılan yağa doğranmış biber eklenir ve hafifçe biberler öldükten sonra rendelenmiş domates içerisine ilave edilir. Eğer domates doğranmış domates ise daha hızlı pişmesi için tuz ilave edilebilir ve bu sayede domatesler daha çabuk erir.

Domates ve biber birlikte piştikten sonra içerisine iki adet yumurta kırılır ve tuz ilave edilir. Yumurta domates ve biberler tamamen karıştıktan sonra kapağı kapatın ve hafifçe suyu çekilinceye kadar pişirin.

Soğanlı Menemen Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet kuru Soğan

1 Adet Domates

4, 5 Adet Sivri Biber

1 Yemek Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Tuz

Yarım Çay Kaşığı Karabiber

2 Yumurta

Soğanlı Menemen Tarifi Nasıl Yapılır?

lk olarak tavaya tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz.

Üzerine küp küp doğranan soğanları ekliyoruz.

Pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Ardından ince ince doğranan sivri biberleri ekliyoruz.

Biberleri 5-6 dk pişiriyoruz. Domatesleri ekliyoruz.

Domatesler suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Tuzu ve karabiberi ekleyip, karıştırıyoruz.

Çatal ile çırptığımız yumurta beyazlarını, karışıma ekliyoruz. İyice pişiriyoruz.

Yumurta sarılarını ekliyoruz.

Tercihe göre çok veya az pişirip, menemeni ocaktan alıyoruz. Soğanlı menemen hazır. Afiyet Olsun.

MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet yeşil biber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince ince doğrayabilirsiniz)

3 orta boy domates

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

İsteğe bağlı: kaşar peyniri küçük bir kasenin yarısı kadar yeterli olur.

Yapılışı

Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun; ardından üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin.

Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin.

MENEMENİN PÜF NOKTASI

Domatesler çok sulu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. Genellikle de bu duruma gerek kalmayacaktır.

Domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz. Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz.

Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekledikten sonra kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz.

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